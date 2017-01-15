В Краснодарском крае к поискам пропавших на реке детей привлекли водолазов

К поискам детей, пропавшим на реке Кирпили в Тимашевском районе Краснодарского края, подключили водолазов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Троих пропавших детей ищут 60 человек, в их числе водолазы, с привлечением 21 единицы техники. Как рассказал источник агентства в оперативных структурах региона, спасатели нашли тело еще одного ребенка. Поиски двоих по-прежнему продолжаются. Представитель Следственного комитета России подтвердил агентству эту информацию.

Как уточнили в МЧС, пятеро подростков гуляли по замерзшей реке и провалились под лед. Одного ребенка спасли, еще одного нашли погибшим. Судьба троих остается неизвестной.

В связи с происшествием губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение оперативным службам вести круглосуточных поиск пропавших детей, а их семьям оказать психологическую помощь.