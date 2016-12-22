Из-за массового отравления в Иркутске шестеро детей остались сиротами

В Иркутске шестеро детей потеряли родителей из-за массового отравления людей концентратом для ванн «Боярышник». Об этом сообщили в правительстве региона, передает ТАСС.

По словам заместителя министра опеки и попечительства Иркутской области Алексея Макарова, четверо из шести детей жили в приемных семьях или находились на попечительстве опекунов. Родственники одного ребенка уже выразили желание забрать его в свою семью. «Еще один ребенок, потерявший при массовом отравлении граждан свою маму, проживает в семье родственников, которые оформляют над ним опеку», — рассказал Макаров.

Ранее представитель мэрии Иркутска сообщил, что власти города помогут семьям погибших в результате отравления с похоронами — им выделят по 15 тысяч 717 рублей материальной помощи.

По последним данным, число погибших в результате отравления концентратом для ванн «Боярышник», в котором этиловый спирт был заменен на смертельно опасный метиловый, достигло 72 человек. В регионе объявлен режим чрезвычайного положения и действует запрет на продажу любых спиртосодержащих непищевых продуктов. В больницах Иркутска остаются 33 человека, пострадавшие от отравления.

Правоохранители города задержали 13 человек, которые, предположительно, распространяли суррогатную продукцию. 22 декабря суд получил ходатайства об избрании им меры пресечения.