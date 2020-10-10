«Держись. Скоро все закончится». Что обсудили Тихановские впервые за 134 дня

В телеграм-канале лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской появилась расшифровка части ее разговора с мужем Сергеем Тихановским по телефону. Там же опубликован видеофрагмент их разговора.

Тихановские обсудили детей, ситуацию в Беларуси, занятия спортом и недавние слова президента Александра Лукашенко о том, что белорусские власти якобы дали Тихановской денег, а также ее встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

На вопрос мужа, как дела, Тихановская ответила: «Хорошо». На встречный вопрос ее муж заметил, что его дела «не так хорошо». По словам Тихановской, их дочь Агния каждый день спрашивает, когда приедет папа, и плачет, а их сын Корней ее утешает. «Пока еще кормим сказками, где ты и что ты», — сказала Тихановская.

Тихановская заметила, что отступать не собирается, пока все арестованные не будут освобождены: «Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Я держусь только благодаря беларусам». Ее муж спросил, как ей встреча с Макроном и Меркель, Тихановская назвала их «хорошими людьми». По словам Тихановской, следующее, что должно произойти — это переговоры с властью.

Тихановский сказал, что видит жену каждый день по телевизору: «Показывают тут каждый день. <…> Вчера сказали, что тебе 15 тысяч дали». На это его жена отшутилась: «Ну, плюс еще 900 000 за диваном». Тихановский также рассказал, что прочитал много книг и не занимается спортом. На прощание Светлана сказала мужу: «Держись. Скоро все закончится».

Сергей и Светлана Тихановские поговорили впервые за 134 дня. Это был их первый разговор с момента задержания Сергея Тихановского 29 мая в Гродно.