Дерипаска покинет совет директоров Rusal

Переизбираться в совет он не будет, пообещала компания. Его место займет Филипп Мелфей, независимый директор En+, энергетического холдинга, который владеет 48,13% Rusal и который контролирует Дерипаска.



Совет директоров также единогласно поддержал план своего председателя лорда Баркера, который предложил меры по выводу компании и ее дочерних структур из-под санкций США.

Дерипаска попал под санкции США 6 апреля. Одновременно Минфин США ввел санкции в отношении связанных с ним компаний, в том числе Rusal и En+. 23 апреля глава Минфина Стивен Мнучин сообщил, что с Rusal могут снять санкции, если Дерипаска продаст свою долю. «Rusal попал под санкции из-за его связи с Олегом Дерипаской, но правительство США не нацелено на трудолюбивых людей, зависящих от Rusal и его дочерних компаний», — заявил тогда министр. Дерипаска тогда выразил готовность покинуть управляющие органы Rusal и En+. 27 апреля стало известно, что он вышел из совета директоров En+ и согласился снизить свою долю компании ниже 50%.

После введения санкций котировки Rusal падали с 34,4 рубля до менее чем 20 рублей за акцию, зарубежные покупатели приостановили закупки алюминия у компании. Из-за санкций у компании появилась перспектива покинуть мировой рынок алюминия и сосредоточиться на внутренних потребителях, сообщал Reuters со ссылкой на источник.

Ее совет директоров покинули директор «Реновы» по стратегическим проектам Максим Гольдман, исполнительный директор «Онэксима» Даниэль Вольф, гендиректор Glencore Айван Глазенберг и независимый директор Филип Лэйдер, старший советник Morgan Stanley.



27 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Rusal сменит совет директоров и топ-менеджмент для того, чтобы добиться снятия санкций. По информации собеседников агентства, Дерипаска при этом надеется сохранить свою долю при любой договоренности с США, поскольку у него не контрольный пакет, а по американским законам санкции распространяются на компанию, в которой лицу из санкционного списка принадлежит 50% и более.