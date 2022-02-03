Депутат от Чечни предложил считать обещание Делимханова «отрезать головы» метафорой
Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев назвал метафорой слова своего коллеги по фракции «Единая Россия» Адама Делимханова, пообещавшего отрезать головы членам семьи судьи Янгулбаева. В разговоре с «Коммерсантов», он сказал, что заявление Делимханова не является прямым призывом к убийству.
«Это выражение на чеченском. Это похоже на русский оборот „И полетят головы“. Чуть грубее, действительно, но к нему не надо относиться как к прямому посылу. Это не значит, что кто-то возьмет тесак и пойдет рубить головы», — сказал Саралиев.
По мнению Саралиева, Делимханова переполняли эмоции, поэтому он так выразился. Он отметил, что у чеченцев «еще не зажили раны после двух военных кампаний» и «никто не хочет, чтобы международный терроризм снова пришел в наш регион и наши семьи».
Саралиев заявил, что на интернет-ресурсах, которые якобы вел сын Янгулбаева Ибрагим, содержались призывы «к антирусским, антироссийским настроениям» и «прославление таких террористов, как Шамиль Басаев и ему подобных», а также оскорбления в адрес некоторых богословов. По словам Саралиева, именно это вызвало такую реакцию властей республики.
1 февраля Адам Делимханов в прямом эфире в инстаграме заявил, что семью Янгулбаевых «будут преследовать, пока не оторвут им головы и не убьют их». Телеграм-канал 1ADAT перевел его словам как «отрезать головы», «Русская служба Би-би-си» — «отрывать головы».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут оценивать слова Делимханова, так как этим должны заниматься Госдума и комиссия по этике.
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