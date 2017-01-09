Трое депутатов Госдумы шестого созыва остались жить в служебных квартирах

Три депутата Госдумы шестого созыва, которые не были переизбраны на новый срок, до сих пор не покинули свои служебные квартиры в Москве в доме на улице Улофа Пальме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета нижней палаты по регламенту Михаила Романова.

Среди депутатов — Владимир Таскаев (ЛДПР), Михаил Заполев (КПРФ) и Михаил Яшин («Единая Россия»), рассказал Романов. Он выразил надежду на то, что бывшие парламентарии освободят квартиры добровольно и для их выселения не придется обращаться в суд.

Романов добавил, что 115 депутатов седьмого созыва Госдумы заселены в служебные квартиры, в гостиницах продолжают оставаться около 50 действующих депутатов.

Ранее сообщалось, что до 4 декабря 2016 года депутатам шестого созыва сохранялись все денежные выплаты, условия медицинского обеспечения и право пользоваться служебной квартирой.

Депутатам, у которых нет своего жилья в Москве, дают служебные квартиры на улице Улофа Пальме, а также на Варшавском шоссе. Квартиры предоставляются на срок исполнения депутатами их полномочий.