Прямой эфир
59,96
63,40
55,45
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Фонтанка» рассказала о передаче Исаакиевского собора РПЦ к декабрю 2017 года
Минздрав объяснил предложение запретить продажу табака родившимся после 2015 года
Россию на инаугурации Трампа представит посол Сергей Кисляк
Суд по делу о лекции по йоге отложили из-за сомнений в показаниях полицейского

Трое депутатов Госдумы шестого созыва остались жить в служебных квартирах

Новости
18:22, 9 января
1 934
0
Поделиться

Три депутата Госдумы шестого созыва, которые не были переизбраны на новый срок, до сих пор не покинули свои служебные квартиры в Москве в доме на улице Улофа Пальме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета нижней палаты по регламенту Михаила Романова.

Среди депутатов — Владимир Таскаев (ЛДПР), Михаил Заполев (КПРФ) и Михаил Яшин («Единая Россия»), рассказал Романов. Он выразил надежду на то, что бывшие парламентарии освободят квартиры добровольно и для их выселения не придется обращаться в суд.

Романов добавил, что 115 депутатов седьмого созыва Госдумы заселены в служебные квартиры, в гостиницах продолжают оставаться около 50 действующих депутатов.

Ранее сообщалось, что до 4 декабря 2016 года депутатам шестого созыва сохранялись все денежные выплаты, условия медицинского обеспечения и право пользоваться служебной квартирой. 

Депутатам, у которых нет своего жилья в Москве, дают служебные квартиры на улице Улофа Пальме, а также на Варшавском шоссе. Квартиры предоставляются на срок исполнения депутатами их полномочий.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2