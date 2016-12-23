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Путин объяснил свою популярность среди избирателей Республиканской партии США

Новости
13:37, 23 декабря
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Президент России Владимир Путин отметил, что, с его точки зрения, у значительной части жителей США совпадают с Россий представления о том, как должен быть устроен мир. Таким образом глава госуарства прокомментировал слова журналиста, напомнившего, что президент США Барак Обама на пресс-конференции заявил о поддержке Путина 37% избирателями Республиканской партии.

«То, что значительная часть республиканских избирателей поддерживает президента России, я отношу даже не на свой личный счет. Я думаю о том, что это значит: у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы», — сказал Путин в ходе пресс-конференции, которую траснлирует Дождь.

Путин подчеркнул, что его радует, что «есть люди, которые нам симпатизируют в этих наших представлениях о традиционных ценностях». «Это хорошая предпосылка выстраивать отношения не только между двумя такими мощными странами, как Россия и Соединенные Штаты, а на взаимной симпатии народов друг к другу», — подчеркнул президент

Путин также высказл мнение, что свалить свои неудачи действующая администрация США и руководство Демократической партии пытается на внешние факторы. «Мы знаем, что демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где у республиканцев большинство, и в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что тоже наша, моя работа? (...) Все это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администраци», — сказал российские лидер. Победу Трампа на выборах он объяснил тем, что республиканец «тонко почувствовал настроения общества».  «Хотя никто, кроме нас с вами, не верил в то, что он победит», — добавил Путин.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о «большой доли уверенности» американской разведки в личной причастности президента России Владимира Путина к вмешательству в выборы президента США. Эту версию допустил и советник американского президента Барака Обамы Бен Родс. Позднее Обама заявил, что на подобные действия любая страна будет вынуждена отвечать. Российские власти неоднократно отрицали какое-либо вмешательство в выборный процесс в США.

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