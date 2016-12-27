В Москве возбудили дело об избиении мужчины за попытку снять бумагу с номера машины

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения мужчины за попытку снять бумагу с номера автомобиля в центре Москвы, сообщается на сайте столичного управления МВД.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что он увидел две припаркованные иномарки с закрытыми номерами, решил снять бумажку с номеров одной из машин и сфотографировать, так как посчитал, что автомобили припаркованы с нарушением правил дорожного движения.

Из автомобиля вышли четыре человека, избили мужчину, снявшего бумагу, и скрылись.

Дело возбуждено по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что неизвестные избили мужчину возле одного из ресторанов на улице Малая Бронная. По данным очевидцев, это произошло после того, как мужчина попытался снять бумажку с госномера автомобиля BMW.