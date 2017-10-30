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Прокуратура на Украине завела уголовное дело после сообщений об атаке на военную часть

30 октября, 05:38
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Военная прокуратура на Украине завела уголовное дело после сообщений об атаке на военную часть в Одессе. Об этом говорится на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что в военной части накануне частные предприниматели установили временное ограждение. На месте работ находились полицейские, которых предприниматели вызвали для охраны порядка. Разрешительные документы на стройку у бизнесменов были.

Дело было заведено по части 2 статьи 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода). В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям военнослужащих и предпринимателей, которые занимались строительством, заявили в прокуратуре.

Накануне пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ сообщила о нападении на военную часть и краже принадлежащего ей имущества. По данным ведомства, примерно 40 человек в балаклавах пытались захватить часть территории, принадлежащей украинскому Минобороны. Захватчики, представившиеся сотрудниками торгово-развлекательного центра Citi Center, якобы демонтировали забор и вывезли с территории военного городка имущество. Документов, разрешающих вести работы на территории части, у них при себе не было, говорилось в сообщении.

Полиция в Одессе информацию о нападении опровергла. По словам главы Нацполиции Одесской области Руслана Форостяка, на самом деле проводились строительные работы за территорией военной части. «На ее территории неустановленные лица не осуществляли вторжение, и не было противостояния», — сказал Форостяк. По его словам, люди, которых заподозрили в атаке на часть, оказались строителями, которые вели работы рядом с объектом. «Украденное имущество» он назвал строительным мусором.

 

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