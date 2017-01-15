Полиция возбудила дело после гибели семи человек в ДТП под Саратовом

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Петровском районе Саратовской области, в результате которого погибли семь человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным ведомства, в ночь на 15 января на 550 километре дороги Нижний Новгород — Саратов в районе села Тарумовка мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Volvo с полуприцепом, ехал из Пензы в Саратов. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota.

В результате обе машины съехали в кювет. Водитель и шесть пассажиров Toyota от полученных травм скончались на месте.

«У водителя автомобиля Volvo в результате освидетельствования признаков алкогольного опьянения не выявлено», — рассказали в полиции. В настоящее время он задержан.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщает, что пятеро погибших были жителями Киргизии, один — Таджикистана, один — Узбекистана.