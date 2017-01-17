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Суд допросил экс-командира полка им. Кадырова по делу об убийстве Немцова

Суд допросил экс-командира полка им. Кадырова по делу об убийстве Немцова

Новости
13:27, 17 января
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В Московском окружном военном суде допросили бывшего командира полка имени Ахмата Кадырова, в который входит батальон «Север», Алибека Делимханова по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщает корреспондент Дождя из зала суда.

Фотография: Саид Царнаев / РИА-Новости

В ходе допроса Делимханов заявил, что не знает местонахождение экс-главы батальона «Север» Руслана Геремеева и после увольнения его не видел.

Он также рассказал, что не отправлял в командировку в Москву Заура Дадаева — предполагаемого исполнителя убийства Немцова.

Отвечая на вопрос, известно ли ему, кто и при каких обстоятельствах убил Бориса Немцова, и знает ли он, кто может быть причастен к этому преступлению, Делимханов ответил отрицательно. Он также согласился с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова, который называл Дадаева патриотом России и заявлял о его непричастности к убийству.

Заместителя Делимханова — Руслана Геремеева — представители семьи Немцова называли организатором убийства политика. Он был вызван в суд вместе со своим начальником в начале декабря, но на заседание не явился. Четкого процессуального статуса у Гермеева нет, однако его имя неоднократно встречается в материалах дела об убийстве Немцова. По неподтвержденным данным, Геремеев покинул Россию и уехал в Объединенные Арабские Эмираты.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором убийства является бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, он находится в международном розыске. 

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