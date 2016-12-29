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Роспотребнадзор отверг возможность дефицита косметики

Новости
11:05, 29 декабря
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Роспотребнадзор отверг сообщения о вероятном дефиците косметики на российском рынке, который может возникнуть из-за запрета на продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25%. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что риски для «качественных товаров от ведущих производителей» исключены.

Накануне о возможном дефиците косметики сообщала газета «Ведомости». В ее распоряжении оказалось обращение объединения магазинов бытовой химии и парфюмерии «Догери союз», в котором продавцы предупреждали Роспотребнадзор о риске остановки продаж, что может привести к «коллапсу» косметического рынка в России. К этому, как указали авторы обращения, может привести запрет на продажу непищевых спиртосодержащих продуктов. В запрет при этом не входят парфюмерия и стеклоочистители. Однако, как подчеркнули в «Догери союзе», есть множество косметических товаров, где доля спирта превышает 25%, и при этом они не являются парфюмерией.

Запрет правительства начал действовать 26 декабря. Решение о такой мере было принято после массовой гибели людей — скончались 76 человек — в Иркутске от отравления концентратом для ванн «Боярышник». Вместо этилового спирта, указанного на этикетке, в жидкость был добавлен ядовитый метиловый. При этом концентрат не предназначался для пищевых целей. 

«В отдельных аптеках уже нет спиртосодержащих препаратов». Как отравление «Боярышником» может привести к фармацевтическому коллапсу

По факту массового отравления людей суррогатом в Иркутске возбудили дело по части третьей статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). По делу были задержаны более 20 человек. Помимо этого, иркутский СК возбудил дела по статье «Халатность» в отношении двух чиновников регионального правительства.

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