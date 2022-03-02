«Давайте не будем вступать в политические споры»: Набиуллина записала видеообращение к сотрудникам ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина записала обращение к сотрудникам регулятора, в котором заявила, что экономика страны столкнулась с «экстремальной» ситуацией, и призвала работников ЦБ поддерживать друг друга. Видео обращения опубликовали РБК и РИА Новости .

«Коллеги, друзья. Наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло», — сказала Набиуллина. Она добавила, что регулятор делал все, чтобы финансовая система страны и ЦБ могли справится с любыми шоками «экономической и политической» природы.

Глава Центробанка также призвала сотрудников ведомства сплотиться и поддерживать друг друга, поскольку всем приходится работать больше обычного. «Я знаю, что это непросто, но давайте не будем действительно вступать в политические споры на работе, дома, в соцсетях. Они только выжигают силы», — заявила Набиуллина.

Своей личной целью глава ЦБ назвала то, чтобы компании и люди прошли «этот период» с наименьшими потерями.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине. После этого западные страны ввели жесткие санкции против Москвы, среди которых — заморозка резервов Центробанка.