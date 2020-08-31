Данные клиентов ВТБ, пользовавшихся маркетплейсом Joom, попали в открытый доступ

В Telegram-каналах распространяется файл с данными 31 тысячи карт ВТБ, заметил РБК. Все эти пользователи были клиентами маркетплейса Joom — за неделю стало известно о двух утечках с его стороны.

База с клиентами ВТБ содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронную почту) и адрес проживания клиента, пишет РБК.

Данные такого же формата содержались в базе, опубликованной ранее на этой неделе. Тогда в открытый доступ попала информация о 55 тысячах банковских карт клиентов Joom.

В ВТБ сказали изданию, что набор данных не позволяет предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов, поэтому их безопасности ничего не угрожает. Банк начал проверку инцидента.

Ранее представитель Joom признал, что в марте 2020 года злоумышленники получили доступ к ресурсам одного из контрагентов маркетплейса и украли данные пользователей. После этого компания прекратила с ним отношения и устранила угрозу дальнейшей утечки, сообщили в Joom. После проверки маркетплейс подтвердил, что опубликованная информация совпадает с данными из мартовской утечки.