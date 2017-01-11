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Данила Козловский назвал «Матильду» «самым безобидным» фильмом о Николае II

Новости
15:14, 11 января
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Актер Данила Козловский, который сыграл графа Воронцова в фильме Алексея Учителя «Матильда», назвал эту картину «самой безобидной» в том, что касается отношения к Николаю II и царской семье. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу». 

В ноябре 2016 года депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм «Матильда», посвященный отношениям Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская заявила, что к ней обратились активисты движения «Царский крест», которые нашли в фильме антироссийскую и антирелигиозную провокацию. В интервью Дождю Поклонская призналась, что не смотрела фильм. 

Смотрите также: Наталья Поклонская: я фильм Учителя не видела, но запрос направила. Депутат Госдумы объяснила Дождю, чем не угодил фильм «Матильда» о Николае II

Данила Козловский заявил, что он видел фильм и что он «никого не оскорбляет». «Я думаю, о нем говорят немного, в связи с какими-то странными заявлениями неких лиц, которые фильм не видели. Из серии "я Пастернака не читал, но осуждаю". В этом смысле, я думаю, главная панацея от такого рода не совсем корректных, не совсем правильных высказываний со стороны таких людей — просто не обращать на них внимания», — сказал актер. П его словам, люди, которые критикуют фильм, не посмотрев его, «преследует свои глубоко эгоистичные и местечковые интересы». 

Премьера фильма «Матильда» назначена на 25 октября 2017 года. Она была запланирована на март 2017 года, однако ее перенесли. Как утверждает компания-прокатчик «Каро-Премьер», это не связано со скандалом вокруг содержания картины. «Изучив довольно плотное конкурентное окружение "Матильды" с точки зрения некомфортности борьбы с сильными голливудскими проектами, мы решили, что 25 октября будет оптимальной датой», — пояснил гендиректор «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев.

В РПЦ фильм назвали «пошлыми фальсификациями». Режиссер Алексей Учитель назвал претензии Московского патриархата недоразумением. Он заявил, что фильм был одобрен и профинансирован государтсвом. 

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