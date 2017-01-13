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Дания увеличит военные расходы из-за российских систем ПРО в Калининградской области

Новости
21:20, 13 января
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Дания планирует увеличить военные расходы из-за размещения Россией систем противоракетной обороны (ПРО) в Калининградской области. Глава Минобороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен заявил об этом в интервью местному изданию Berlingske. 

«Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена. Разумеется, это серьезный риск», — сказал Фредериксен.

Он добавил, что, несмотря на призывы партнеров по НАТО, Дания не может нарастить военные расходы до суммы, эквивалентной 2% ВВП страны.

В октябре 2016 года Россия перебросила в Калининградскую область ракетные комплексы «Искандер» и зенитно-ракетные системы С-400. Официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что это подорвет безопасность в Европе.

Глава Комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов объяснил размещение ракетных комплексов возможной угрозой для России от появления в Европе объектов американской ПРО.

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