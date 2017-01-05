Протестующим дальнобойщикам пригрозили судом за перекрытие платной дороги

Компания «Магистраль северной столицы» допустила подачу исков о компенсации причиненного материального ущерба к дальнобойщикам, заблокировавшим движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Об этом сообщается на сайте компании.

«Будет рассмотрен вопрос о подачи исковых заявлений о компенсации причиненного материального ущерба, в том числе недополученных средств в связи с блокировкой полос пункта взимания платы», — говорится в сообщении.

Представители компании также отмечают, что несанкционированные акции являются незаконными вне зависимости от места их проведения.

Ранее десять водителей на грузовике, «Газели» и трех легковых автомобилях протаранили шлагбаумы и блокировали проезд по ЗСД. Они протестовали против решения сделать магистраль платной. Во время проведения акции у пунктов оплаты собралась большая пробка. Полиция задержала одного из дальнобойщиков.

Движение на последнем центральном участке ЗСД было открыто в начале декабря. Стоимость проезда по разным участкам трассы колеблется от 45 до 300 рублей для разных видов транспорта.