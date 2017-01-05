Протестующие дальнобойщики перекрыли платную магистраль в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге дальнобойщики заблокировали движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД), протестуя против решения сделать эту магистраль платной, передает «Деловой Петербург».

По данным издания, десять участников акции на грузовике, «Газели» и трех легковых автомобилях протаранили шлагбаумы и блокировали проезд. На место проведения акции приехали сотрудники ГИБДД и оформили протоколы по факту столкновений со шлагбаумами.

По словам одного из организаторов акции, председателя Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина, водители добиваются бесплатного проезда по Западному скоростному диаметру. Он отметил, что действия протестующих были законными, потому что у них есть право встать на пунктах оплаты.

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Арсений Веснин сообщил в своем твиттере, что во время проведения акции у пунктов оплаты собралась большая пробка. По его словам, дальнобойщиков вызывают в отделение полиции для разбирательства. Одного участника акции задержали.

Движение на последнем центральном участке ЗСД было открыто в начале декабря. Стоимость проезда по разным участкам трассы колеблется от 45 до 300 рублей для разных видов транспорта.