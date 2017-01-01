При спецоперации в Дагестане убиты двое предполагаемых бандитов

Во время спецоперации в Новолакском районе Дагестаны убиты двое предполагаемых бандитов. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах и силовых структурах.

Вечером 31 декабря был заблокирован частный дом в селе Ямансу. В здании находились предполагаемые бандиты, рассказали собеседники агентств.

«Силовиками было предложено бандитам сложить оружие и выйти без боя, на что последние открыли стрельбу», — рассказал источник «Интерфакса».

После 2:00 мск в районе ввели режим контртеррористической операции. Два человека были убиты. По данным ТАСС, одним из них оказался Анвар Гаджиев, 1988 года рождения. Другие подробности не сообщаются.

Источник ТАСС рассказал, что убитые ранее входили в состав так называемой хасавюртовской бандгруппы. В ноябре Национальный антитеррористический комитет сообщил об убийстве главаря банды и его трех сообщников.