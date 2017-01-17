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Дадин обжаловал свой перевод в алтайскую колонию

Дадин обжаловал свой перевод в алтайскую колонию

Новости
21:19, 17 января
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Осужденный активист Ильдар Дадин оспорит в суде свое этапирование из Карелии в алтайскую колонию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда была подана жалоба.

«В своем административном иске заявитель просит признать решение ФСИН о его переводе в колонию №5 в Алтайском крае незаконным», — рассказали агентству в суде.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края Алексей Белоус сообщил, что Дадин обратился к ним с просьбой о содействии в переводе его обратно в Карелию для отбытия наказания.

По мнению Дадина, его присутствие в карельской колонии имело бы положительно влияние для заключенных, к которым применяются пытки в этом исправительном учреждении. Он также хочет привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, потому что переводом в Алтай они разорвали его связь с родными и близкими.

«Одна из лучших колоний»: почему Ильдара Дадина отправили в ИК-5 на Алтае

Дадин прибыл 8 января в колонию в Алтайском крае. Туда осужденного активиста перевели из колонии в Карелии после его сообщений о пытках и избиениях сотрудниками ФСИН.

В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на пытки и избиения в исправительной колонии. Его посетили правозащитники и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая посоветовала перевести осужденного в другую колонию. Следственный комитет и служебная проверка ФСИН не нашли подтверждений слов Дадина об избиениях и пытках.

Дадин стал первым в России человеком, которого осудили за неоднократное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Его приговорили к 2,5 года колонии.

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