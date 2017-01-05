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Омбудсмен назвала дату прибытия Ильдара Дадина в новую колонию

Новости
15:29, 5 января
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Осужденный оппозиционер Ильдар Дадин, которого в начале декабря эпатировали из колонии в Сегеже, прибудет к новому месту отбывания наказания 9-10 января, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. 

ОВД-Инфо

Дадин 9-10 января прибудет в новую колонию, и ему предоставят возможность поговорить по телефону с одним из родственников. 

«Телефонный разговор будет предоставлен ему в порядке исключения, обычно о месте отбывания наказания информируют письмом, но это занимает время», — сообщила Москалькова, добавив, что в соответствии с законодательством новое место отбывания наказания не разглашается. 

Ильдар Дадин — первый в России осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов и демонстраций). Его приговорили к 2,5 года колонии.

1 ноября 2016 года Дадин пожаловался на пытки и избиения в карельской колонии, где отбывал наказание. Дадина посетили правозащитники и омбудсмен Татьяна Москалькова, которая посоветовала перевести его в другую колонию. Следсвенный комитет и служебная проверка ФСИН не нашли нарушений, которые подтвердили бы слова Дадина об избиениях и пытках.

5 декабря Дадина этапировали из сегежской колонии в неизвестном направлении. Во ФСИН сообщили, что перевод Дадина в другую колонию был необходим для обеспечения его безопасности. С этой даты о местонахождении Дадина было ничего не известно, во ФСИН не раскрывали информацию о том, где он находится. 

4 января жена оппозиционера Анастасия Зотова сообщила Дождю, что замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал ей подробности о местонахождении Дадина. По словам Максименко, Дадин ехал на поезде в дургую колонию, но встретил Новый год в СИЗО «в большом городе». Максименко также пообещал, что «через два дня» Дадин будет на «месте». Куда везут оппозиционера и в каком он был изоляторе замглавы ФСИН не сообщил. 

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