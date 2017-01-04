Замглавы ФСИН рассказал жене Дадина подробности о его местонахождении

Заместитель директора Федеральной службы наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал жене осужденного оппозиционера Ильдара Дадина подробности о его местонахождении. В разговоре с Дождем Зотова сообщила, что общалась с Максименко днем 4 января. Отрывок телефонной записи разговора есть в распоряжении у Дождя.

По словам Максименко, в конце декабря Дадин ехал в поезде «к месту своего нового отбывания». В какую именно колонию направлялся Дадин замглавы ФСИН не сообщил.

«До Нового года он не успевал. Его сняли с поезда в большом городе, чтобы в поезде он не встречал Новый год. Завезли в СИЗО. Там принял душ, дали горячую пищу, три дня сидел в этом СИЗО», — рассказал Максименко, не уточнив в каком СИЗО и в каком городе находился Дадин.

Замглавы ФСИН добавил, что сейчас Дадин «в пути», и в течение двух дней должен быть «на месте». «Сразу же вам сообщит», — пообещал Максименко Зотовой.

Также 4 декабря правозащитник Любовь Волкова сообщила в своейм фесбуке, что Ильдар Дадин может находится в колонии номер пять Алтайского края. По ее данным, он мог там находится с конца декабря. Волкова отметила, что это информация — из «рассылки Ассоциации независимых наблюдателей тюрем и полиции».

Анастасия Зотова в разговоре с Дождем рассказала, что правозащитники в конце декабря, «в двадцатых числах» общались с представителями колоний и СИЗО в Алтайском крае и посещали их. По словам Зотовой, они «не нашли» Дадина в колониях Алтайского края.

Связаться с Любовью Волковой у Дождя не удалось. В ИК-5 по Алтайскому краю сообщили, что нужно написать официальный запрос для получении инофрмации.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов и демонстраций). Его приговорили к 2,5 года тюрьмы после задержания на нескольких одиночных пикетах.

1 ноября 2016 года Дадин пожаловался на пытки и избиения в карельской колонии, где отбывал наказание. Дадина посетили правозащитники и омбудсмен Татьяна Москалькова, которая посоветовала перевест его в другую колонию. Следсвенный комитет начал проверку после жалоб Дадина, но не возбудил уголовное дело.

Дополняется.