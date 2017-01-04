У здания ФСИН задержали шестерых человек за пикеты в поддержку Дадина

В Москве у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на Житной улице задержаны шесть человек, которые проводили пикеты в поддержку активиста Ильдара Дадина, сообщает «ОВД-Инфо».

По информации портала, задержаны Елена Захарова, Мария Рябикова, Павел Кузнецов, Михаил Лашкевич, Леонид Дуброво и Татьяна Тарвид. В настоящее время они доставлены в ОВД «Якиманка».

Осужденного за неоднократные нарушения на митингах активиста Ильдара Дадина в начале декабря перевели из карельской колонии номер 7. Сейчас о его местонахождение ничего не известно.

В начале ноября было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, в которой он сообщал о пытках и избиениях со стороны сотрудников колонии номер 7 города Сегежа. После этого осужденного посетили правозащитники, в том числе и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Все они рекомендовали перевести Дадина в другую колонию.

Служебная проверка ФСИН и доследственная проверка колонии не нашли нарушений, которые подтвердили бы слова Дадина об избиениях и пытках. На его теле не было обнаружено следов насилия. Сам осужденный активист объяснил это тем, что был в одежде во время избиений.

Позже Дадина перевели в другую колонию. Во ФСИН объяснили это обеспечением безопасности Дадина.