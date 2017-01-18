Кремль прокомментировал предложение Савченко «сдать» Крым в обмен на Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение народного депутата Украины Надежды Савченко вернуть Донбасс путем «сдачи» Крыма России. По словам Пескова, в Кремле не обсуждается статус и положение российских регионов, так как «этот вопрос не дискуссионный и не оспоримый», передает корреспондент Дождя.

«Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было. Что касается влияния российской стороны на республики Донбасса, вы знаете, что Россия делает все возможное с тем, чтобы способствовать украинскому урегулированию. И тут нужно, чтобы сама Украина не отказывалась от этих республик», — заявил Песков.

По его словам, проблемы Донбасса, связанные с выплатой социальных обязательств и пенсий, говорят о том, что Киев «сам отказывается от Донбасса». «И Россия делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта», — добавил он.

Он пояснил, что под отказом Украины от республик он имеет в виду тот факт, «что Украина не выплачивает ни пенсии, не обеспечивает услуги в сфере здравоохранения. Это и является проблемой», подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко предложила «отдать» Крым России в обмен на Донбасс. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «112 Украина». По словам Савченко, это единственный «мирный» способ возвращения контроля украинских властей над Донецкой и Луганской областями. «Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», — заявила Савченко.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. За присоединение полуострова к РФ, согласно официальным результатам голосования, проголосовали 90% жителей Крыма. Украина итоги референдума не признает, считая полуостров «временно оккупированной территорией».