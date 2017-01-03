Прямой эфир
60,53
62,86
57,99
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Полиция Турции рассказала о личности исполнителя теракта в Стамбуле
Четырех российских скелетонистов отстранили от международных соревнований
Источник «Интерфакса» назвал дату завершения похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море
Больше половины американцев усомнились в лидерских способностях Трампа

Марин Ле Пен назвала законным присоединение Крыма к России

Новости
16:43, 3 января
17
0
Поделиться

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен сказала, что присоединение Крыма к России не было незаконным. Об этом сообщает BFM TV.

«Я совершенно не верю в то, что присоединение было незаконным: прошел референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России», — сказала она в интервью телеканалу.

Она назвала Крым «неотъемлемой частью России» и добавила, что не видит оснований сомневаться в итогах референдума.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума о статусе полуострова. По официальным результатам голосования, более 96% при явке 89,5% поддержали присоединение Крыма к России.

Украина, как и большинство стран-членов ООН, не признала итоги референдума. Присоединение Крыма стало поводом для введения санкций США и Евросоюза в отношении России. 

В конце декабря Евросоюз на полгода продлил санкции — до 31 июля. Ограничения связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами. Также более 150 российским чиновникам и бизнесменам запретили въезд на территорию ЕС и заморозили их европейские счета.

Позже санкции в отношении России, которые связаны с присоединением Крыма, продлили США. Под последние ограничения попали семь физических лиц и несколько десятков компаний, а также впервые два судна под российским флагом — «Маршал Жуков» и «Сталинград».

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2