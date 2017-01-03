Марин Ле Пен назвала законным присоединение Крыма к России

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен сказала, что присоединение Крыма к России не было незаконным. Об этом сообщает BFM TV.

«Я совершенно не верю в то, что присоединение было незаконным: прошел референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России», — сказала она в интервью телеканалу.

Она назвала Крым «неотъемлемой частью России» и добавила, что не видит оснований сомневаться в итогах референдума.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума о статусе полуострова. По официальным результатам голосования, более 96% при явке 89,5% поддержали присоединение Крыма к России.

Украина, как и большинство стран-членов ООН, не признала итоги референдума. Присоединение Крыма стало поводом для введения санкций США и Евросоюза в отношении России.

В конце декабря Евросоюз на полгода продлил санкции — до 31 июля. Ограничения связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами. Также более 150 российским чиновникам и бизнесменам запретили въезд на территорию ЕС и заморозили их европейские счета.

Позже санкции в отношении России, которые связаны с присоединением Крыма, продлили США. Под последние ограничения попали семь физических лиц и несколько десятков компаний, а также впервые два судна под российским флагом — «Маршал Жуков» и «Сталинград».