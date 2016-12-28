Новым прокурором Крыма стал бывший зампрокурора Москвы

Государственный совет Крыма утвердил на должность прокурора республики Олега Камшилова, который раньше работал первым заместителем прокурора Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кандидатуру Камшилова внес генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Камшилов ранее работал в прокуратуре в Омской области и в Красноярском крае. Занимав должность заместителя прокурора Москвы, Камшилов курировал сферу надзора за соблюдением федерального законодательства и взаимодействие прокуратуры с другими органами власти Москвы.

Ранее прокурором Крыма была Наталья Поклонская. Этот пост она занимала с 2014 года — на должность ее назначили после присоединения Крыма к России. В сентябре 2016 года Поклонская стала депутатом Госдумы по партийному списку «Единой России». Исполняющим обязанности прокурора Крыма был Андрей Фомин.