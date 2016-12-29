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Суд запретил «Транснефти» ограничивать экспорт нефти «Роснефти»
Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по иску компании «Роснефть» к «Транснефти». Согласно решению суда, с 1 января 2017 года «Транснефть» не может сокращать или прекращать транспортировку нефти, которую сдает «Роснефть», передает «Интерфакс».
Накануне «Роснефть» подала иск к компании «Транснефть» в Арбитражный суд Москвы. Информация об иске содержалась в картотеке суда.
При этом суть претензий истца неизвестна. По информации источника ТАСС в министерстве энергетики России, иск «Роснефти» может быть связан с недовольством компании «методикой расчета остатков нефти и нефтепродуктов в системе „Транснефти“».
В самой «Транснефти» сообщили, что компании неизвестна суть претензий «Роснефти».
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