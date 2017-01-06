МЧС предупредило москвичей о 35-градусных морозах

Управление МЧС по Москве выпустило чрезвычайное предупреждение из ожидающихся в ближайшие дни 35-градусных морозов. Такую низкую температуру синоптики ожидают в ночи 7-8 января.

«В ночные часы 7-8 января (с 22:00 06 января до 10:00 07 января 2017 года и с 22:00 07 января до 10:00 08 января 2017 года) в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до -35°C», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что из-за непогоды возможно увеличение числа пожаров, аварий на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города и ДТП. Ведомство также ждет роста числа случаев обморожений.

«В условия низких температур, по возможности, воздержитесь от продолжительного пребывания на улице. Во избежание переохлаждения или обморожения, надевайте теплую одежду и обувь», — посоветовали в МЧС. Водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок.