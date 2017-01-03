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Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Новости
18:29, 3 января
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В ночь на 4 января в Москве резко понизится температура, сообщили в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: агентство «Москва»

Температура воздуха опустится примерно на 8-10 градусов по Цельсию — до минус 17-15 градусов, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе управления. 

Низкая температура повышает вероятность увеличения количества ДТП и обморожения, рассказали синоптики. Управление МЧС по Москве рекомендовало долго не находиться на улице.

«Во избежание переохлаждения или обморожения, надевать теплую одежду и обувь», — сказали в пресс-службе МЧС.

Водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок.

МЧС развернуло полевые кухни в местах массовых гуляний, в том числе на ВДНХ, в Кузьминках, Парке Горького, на Поклонной Горе и других. В случае резкого понижения температуры полевые кухни планируют открыть на автомобильных дорогах в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.

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