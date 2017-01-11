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CNN узнал о возможном наличии у российских спецслужб компрометирующей информации о Трампе
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CNN узнал о возможном наличии у российских спецслужб компрометирующей информации о Трампе

Новости
01:33, 11 января
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В засекреченных документах американских спецслужб, которые на прошлой неделе были представлены президенту США Бараку Обаме и избранному президенту США Дональду Трампу, содержались утверждения о том, что у российской разведки есть компрометирующая информация о Трампе, сообщает CNN со ссылкой на чиновников, осведомленных о содержании брифинга.

 

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

По данным CNN, об этом говорилось в двухстраничном приложении к отчету спецслужб о вмешательстве России в американские выборы, опубликованном шестого января.

Эти заключения основываются на данных бывшего сотрудника британской разведки, которого американские спецслужбы считают надежным источником. Сами данные поступили от «российских источников», отмечает CNN.

ФБР сейчас проводит проверку этих утверждений.

Одной из причин включения в доклад информации о возможном наличии у России компрометирующей информации о Трампе — показать, что Россия решила опубликовать негативную информацию лишь о оппоненте Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон, отметил источник CNN.

В приложении к докладу также утверждается, что перед выборами в США между связанными с кампанией Трампа людьми и посредниками российского правительства происходил «продолжающийся обмен информацией». Об этом CNN рассказали двое собеседников в оборонной сфере.

В переходном штабе Трампа от комментариев отказались.

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