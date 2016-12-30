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CNN узнал о первых ответных шагах России на санкции США

Новости
03:39, 30 декабря
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Российские власти распорядились закрыть Англо-американскую школу в Москве и загородный дом американского посольства в Москве в Серебряном бору в рамках ответа на введенные накануне санкции США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленного о ситуации американского чиновника.

В Англо-американской школе учатся дети иностранных дипломатов в Москве.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что ответные меры на новые санкции США будут объявлены в пятницу, 30 декабря.
«Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие 8 лет в Белом доме — это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально», — написала Мария Захарова на своей странице в фейсбуке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет следовать принципу взаимности и даст «адекватный ответ». Он назвал решение американской администрации ввести санкции «проявлением непредсказуемой и можно даже сказать агрессивной внешней политики».

Под санкциями, о введении которых стало известно накануне, оказались несколько российских физических лиц и организаций, среди которых — ФСБ и ГРУ. Их США считают причастными к кибератакам и попыткам повлиять на выборы в США.

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