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CNN Turk рассказал о возможном гражданстве подозреваемого в теракте в Стамбуле

Новости
10:49, 2 января
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Теракт в ночном клубе в Стамбуле мог совершить гражданин Киргизии или Узебикстана, сообщает CNN Turk со ссылкой турецкую полицию.

Подозреваемый в теракте также может быть связан с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Пока ни одна террористическая органзиация не взяла на себя ответственность за теракт.

Стрельба в ночном клубе произошла в ночь на 1 января. Вооруженный мужчина открыл огонь, в результате чего погибли 39 человек, еще около 70 получили ранения. Всего в клубе находились примерно 600 человек.

Среди погибших было 16 иностранцев, в том числе одна гражданка России.

После нападения власти Турции сообщили об убийстве нападавшего. Однако позже эту информацию опровергли. В городе усилили меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину. Власти Турции назвали произошедшее терактом. 

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