CNN: США изменили полет бомбардировщиков после угрозы КНДР

США, Южная Корея и Япония договорились изменить маршруты полетов, как минимум, двух американских бомбардировщиков B-52, чтобы они не пролетали над Корейским полуостровом. Об этом CNN рассказали два источника в Пентагоне.

Решение было принято после того, как 16 мая КНДР отменила намечавшиеся переговоры с Южной Кореей и поставила под сомнение встречу с президентом США. Условием для возобновления контактов Пхеньян назвал отказ Вашингтона от требования, чтобы КНДР разоружилась в одностороннем порядке.

По словам собеседников телеканала, изменение маршрутов американских бомбардировщиков необходимо, чтобы показать КНДР, что в действиях Вашингтона нет «провокационности». Отмечается, что бомбардировщики вылетели с американского острова Гуам, подлетели к юго-востоку от Корейского полуострова, однако не вошли в воздушное пространство Южной Кореи.

Пентагон отказался комментировать телеканалу эту информацию.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США и Южная Корея отменили совместные военно-воздушных учений Max Thunder. Инициатором выступило руководство Южной Кореи, которое опасается, что военные учения могут обострить напряженность между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в Сингапуре. По словам представителя Госдепа Хизен Нойерт, подготовка к встрече лидеров США И КНДР продолжается, никаких сообщений о возможной ее отмене Вашингтон не получал. Нойерт также отметила, что ранее Ким Чен Ын говорил, что понимает необходимость и важность совместных военных учений США и Южной Кореи. Пхеньян в свою очередь заявил о приверженности задаче денуклеаризации Корейского полуострова и отметил, что условием для денуклеаризации будет прекращение враждебной Пхеньяну политики и, угроз ядерным оружием и шантажа со стороны США.