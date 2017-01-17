CNN напомнил о призывах Трампа ввести санкции против России в 2014 году

Дональд Трамп в 2014 году призывал ввести санкции против России и называл ее «главным геополитическим противником», сообщает CNN со ссылкой на подборку его комментариев в СМИ.

После аннексии Крыма Трамп в эфире NBC News и Fox News призывал к экономическим санкциям против России, а позднее подтверждал, что поддерживает эти санкции. Он также отмечал, что согласен с бывшим кандидатов в президенты Миттом Ромни, который в 2012 году назвал Россию главным геополитическим противником США, отмечает телеканал.

Накануне Трамп в интервью The Times заявил, что США могут отменить санкции против России в обмен на сделку по сокращению ядерных вооружений. «На Россию наложены санкции — посмотрим, можно ли будет заключить с ней какие-нибудь хорошие договоренности. В частности, я думаю, что ядерных вооружений должно быть намного меньше, их нужно очень значительно снизить», — сказал он.

Ранее в комментарии The Wall Street Journal Трамп отметил, что санкции могут быть сняты в обмен на российское сотрудничество в США. Возможной сферой подобного сотрудничества он назвал борьбу с терроризмом.

Издание BuzzFeed на прошлой неделе опубликовало доклад, составленный бывшим сотрудником британской разведки, в котором говорилось о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими властями. В нем также упоминалось о наличии у ФСБ компрометирующей информации об избранном президенте. Трамп эти обвинения отрицает.

Ранее Вашингтон также обвинил Москву в попытках вмешаться в американские выборы и помочь Трампу одержать победу. Президент США Барак Обама после этого ввел в отношении России новые санкции и выслал 35 дипломатов.