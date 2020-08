США обвинили Россию в провокации ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные

Инцидент произошел около 10:00 25 августа. Американский военный патруль находился на дежурстве и встретился с российским патрулем. В результате российское транспортное средство врезалось в американский бронеавтомобиль, его экипаж пострадал.

Эллиот назвал действия российских военных «небезопасными и непрофессиональными, демонстрирующими нарушение мирных протоколов».

По словам источников CNN, российский автомобиль столкнулся с американским намерено. В результате четверо американских военных получили травмы, «схожие с сотрясением мозга».

Как сообщил источник, в момент аварии над автомобилями на низкой высоте летал российский военный вертолет. Как отмечает CNN, военные используют такую тактику, когда хотят расчистить район от присутствия других военнослужащих.

Арабский телеканал Al-Masdar News опубликовал две видеозаписи с места инцидента. На них видно движение военных автомобилей, в том числе бронетранспортера, а также вертолет над ними. Их принадлежность к странам не видна.

