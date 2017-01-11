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CNN ответил на обвинения Трампа в публикации «фейковых новостей»
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CNN ответил на обвинения Трампа в публикации «фейковых новостей»

Новости
23:19, 11 января
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СNN заявил, что его решение публиковать статью с тщательно отобранными источниками о деятельности американского правительства отличается от решения Buzzfeed публиковать неподтвержденные заметки. Заявление опубликовано на сайте телеканала.

Фото: Alan Diaz / AP

CNN отмечает, что избранный президент США Дональд Трамп знал об этом и намеренно использовал Buzzfeed, чтобы отвлечь внимание от информации телеканала, которую передавали и другие крупные СМИ.

В телекомпании подчеркнули, что не будут публиковать детали доклада, который обнародовало BuzzFeed, так как не подтвердили содержащиеся в нем утверждения.

Ранее Трамп на своей пресс-конференции отказался отвечать на вопрос журналиста CNN, заявив, что не будет общаться с представителем СМИ, которое публикуют «фейковые новости».

В среду CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников о возможном наличии у российских спецслужб компрометирующей информации о Трампе. При этом телеканал отметил, что точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет.

Позже издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад на эту тему. Документ, как утверждается, был подготовлен бывшим сотрудником британской разведки для политических оппонентов республиканца. В нем, в частности, утверждается, что, когда Трамп был в Москве в 2013 году, российские спецслужбы прослушивали его номер в отеле Ritz Carlton, куда он якобы приглашал проституток.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикацию «абсолютной фабрикацией». 

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