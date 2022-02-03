CIT: военную технику «кадыровцев» перебросили из Чечни в направлении Украины

В Кабардино-Балкарии заметили колонну техники, характерной для Росгвардии, с символикой полка имени Ахмата Кадырова, известного как полк «Север» (бывший батальон «Север»). Об этом сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

2 февраля в интернете опубликовали видео с бронеавтомобилями «Тигр» и «Урал-ВВ», которые едут «с Чечни» в северо-западном направлении.

Также Conflict Intelligence Team сообщает о колонне техники, характерной для Росгвардии, на Ставрополье в районе Невинномысска, — бронеавтомобили «Патруль» и «Горец» также следуют в северо-западном направлении.

Эти автомобили соответствуют тем, что стоят на вооружении ОМОНа города Грозного, — надписи «ОМОН» крупными буквами характерны только для грозненского подразделения.

CIT отмечает, что Росгвардия Чечни крайне редко покидает пределы республики (с 2018 года всего раз для учений в Арктике) и фактически подчиняется не федеральному руководству, а непосредственно главе Чечни Рамзану Кадырову.

«В случае задействования „кадыровцев“ в возможном наступлении на территорию Украины это означает куда меньший контроль за соблюдением законов войны и отношением к мирному населению», — утверждает CIT.

Также исследовательская группа сообщила, что появились подтверждения размещения сотрудников Росгвардии в 40 километрах у границы с Украиной.