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РБК узнало о передаче цирка на Вернадского в собственность Москве

Новости
10:42, 18 января
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Большой Московский государственный цирк и Московский ипподром могут передать в собственность столицы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Игоря Шувалова, во время которого обсуждался этот вопрос.

Совещание прошло 22 декабря. В нем участвовали представители Минэкономразвития, Минкультуры и Минсельхоза. По итогам совещания трем ведомствам поручили «проработать вопрос о возможности передачи в собственность города Москвы Московского ипподрома и Большого Московского государственного цирка (БМГЦ) на проспекте Вернадского». При этом к работе должны быть подключены представитель московского правительства.

Поручение Шувалова подтвердил РБК представитель вице-премьера. Он подчеркнул, что власти Москвы показали ответственное отношение к подобным объектам. Например, ВДНХ после передачи в городскую собственность и реставрации стало «одним из красивейших и любимых мест для отдыха горожан».

Как рассказала РБК заместитель директора цирка на проспекте Вернадского Татьяна Запашная, в руководстве цирка слышали о возможном переходе в городскую собственность, однако обсуждений на официальном уровне не было.

Помимо цирка на Вернадского, в собственность Москвы планируется передать и Московский ипподром — на нем проводятся соревнования и главные светские мероприятия, в том числе скачки на приз президента России и Гран-при Monte Carlo. Столичный ипподром, самый большой в России, контролируется ОАО «Россипподромы», созданном в 2011 году. В совет директоров «Россипподромов» входит глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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