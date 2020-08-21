Организатор перевозки Навального: самолет, прилетевший из Германии в Омск, не улетит без него

Самолет, прибывший в Омск для транспортировки Алексея Навального в Германию, не улетит без политика. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Яка Бизил, основатель фонда Cinema for Peace, который организует транспортировку. Его слова передает РИА Новости.

Он рассказал, что изначально медики предполагали, что смогут забрать Навального, как это сообщалось накануне вылета. Уже на месте им сообщили, что это невозможно.

«К нашему удивлению, после того, как днем ранее сказали, что Навальный может лететь, хотя он без сознания и в коме, это будет возможно, нам сказали, что это невозможно», — рассказал он.

В связи с этим в фонде решили, что самолет останется в Омске.

«Он полетит обратно только тогда, когда запланированный [к транспортировке] пассажир будет там [на борту]», — сказал Бизил.

Немецкие врачи прибыли в Омск, чтобы доставить из местной больницы в берлинскую клинику «Шарите» Алексея Навального, который уже вторые сутки находится в коме. Сейчас он в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, медики пришли к выводу, что Навальный транспортабелен, а оборудование самолета, на котором они прилетели в Омск, «позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин». В то же время главврач омской больницы Алексей Мураховский заявил, что пациент останется у них до стабилизации состояния, и это решение был принято консилиумом врачей с участием специалистов из Германии.