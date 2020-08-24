Cinema For Peace: Алексей Навальный не сможет заниматься политикой несколько месяцев

Политик Алексей Навальный выживет после отравления, но не сможет заниматься общественной деятельностью несколько месяцев, заявил в интервью изданию Bild Яка Бизил, основатель фонда Cinema For Peace, который организовал транспортировку Навального из Омска в берлинскую больницу.

Фото: Дождь

По его словам, немецкие врачи подтвердили, что Навального отравили ядом. Ранее омский Минздрав сообщал, что в его организме не обнаружили токсинов — только алкоголь и кофеин.

После заявления Бизила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у посторонних людей нет доступа к медицинской информации, а проверенные сведения о состоянии политика могут поступить только от врачей клиники или от нее. Она добавила, что его семья никого не уполномочивала делать заявления в прессе от своего имени.

«На данный момент никаких новых подробностей о здоровье Алексея нет. Мы просим всех сохранять терпение и не реагировать на ложные сообщения. Как только появится проверенная информация, мы сразу дадим знать», — написала Ярмыш.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали. Он находился в коме в стабильно тяжелом состоянии.

Сначала местные врачи отказывали его семье и берлинским врачам вывезти Навального на лечение за границу, однако 22 августа самолет с ним вылетел из Омска и приземлился в Берлине.