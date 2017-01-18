ЦРУ опубликовало 12 миллионов страниц архивных документов о своей работе

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в свободный доступ 12 миллионов страниц архивных документов, которые относятся к деятельности ведомства с 1940 по 1990 годы. Документы опубликованы на сайте ЦРУ, сообщает Bloomberg.

Документы не были засекречены и хранились в Национальном архиве города Колледж-парк — все посетители имели к ним доступ. Материалы впервые опубликовали в сети. Среди них можно найти информацию о деятельности ЦРУ во времена Холодной войны, а также конфликтов во Вьетнаме и в Корее. Также в архиве есть материалы агентов ЦРУ, которые изучали НЛО.

Представитель ЦРУ Хизер Хорниак в комментарии CNN сообщила, что ведомство собирается рассекретить большинство архивных документов, возраст которых составляет больше 25 лет. Она добавила, что уже опубликованные документы прошли цензуру, но внесенные правки незначительны.

«Ничего не выбиралось специально. Это полная история с плохим и хорошим», — сообщила Хорниак.

Она добавила, что перед рассекречиванием и публикацией все документы необходимо просмотреть на предмет наличия там государственных тайн и информации, публикация которой может навредить национальной безопасности.

Глава департамента ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт добавил, что ведомство планирует привлечь к проверке миллионов документов искусственный интеллект.