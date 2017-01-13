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Государство передало РПЦ более 100 объектов в 2016 году

Новости
15:16, 13 января
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В 2016 году в Росимущество поступило 214 заявлений от религиозных организаций о передаче им различных объектов, говорится в ответе Росимущества на запрос Дождя. Из этих заявок 90% отправили представители Русской православной церкви. В итоге в 2016 году РПЦ передали 133 объекта

Заявления от РПЦ составляют четверть от всего числа заявок, поступивших в Росимущество с 2010 года — с этого времени действует закон о передаче религиозным организациям объектов, принадлежащих государству. Всего в ведомстве получили около 900 таких заявок, говорится в ответе Росимущества. В 2015 году замруководителя Росимущества Игорь Бабушкин отмечал, что число заявок от РПЦ на возвращение объектов ежегодно растет.

Согласно закону, религиозная организация вправе запросить у федеральных или региональных властей передать им то или иное здание или землю в собственность или бессрочное пользование. Именно на этот закон ссылались петербургские власти и представители церкви, говоря о правовых основах передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ.

С тех пор «бесспорные объекты», такие как церкви, соборы, колокольни, в основном уже переданы РПЦ, но по закону подлежат передаче и церковно-приходские школы, духовные училища, трапезные, кузни, конюшни и.т.п., отмечается в справке Росимущества. При этом для передачи таких объектов требует документальное подтверждение, что их построили именно для религиозной деятельности.

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В 2015 году Росимущество составило список из 2015 объектов религиозного назначения, которые состоят на балансе и государства и могут быть переданы религиозным организациям. Из них 1971 было предложено передать РПЦ, 27 — Буддийской Сангхе, 2 — Федерации еврейский общин, 11 — Совету муфтиев России, 2 — Армянской апостольской церки и еще 2 — Русскойправославной старообрядческой церкви.

Росимущество направило списки религиозным организациям. В итоге РПЦ запросила 284 объекта, к настоящему 184 из них уже передали ей. Около трети из тех зданий, которое государство предложило забрать РПЦ, по-прежнему находятся в безвозмездном пользовании конфессиями.

В начале января власти Петербурга решили передать РПЦ Исаакиевский собор в безвозмездное пользование на 49 лет. Это решение спровоцировало протесты горожан, кроме того, его раскритиковал Союз музеев России. В Кремле, комментируя эту тему, назвали вопрос с передачей Исаакия «исключительной прерогативой» властей Петербурга.

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