Что происходит с членами президиума Координационного совета оппозиции Беларуси. Главное

Мария Колесникова

7 сентября бывшего координатора штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову похитили неизвестные в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее пытались выдворить из страны, однако на границе с Украиной она порвала свой паспорт.

9 сентября ее адвокат Людмила Казак сообщила, что ее перевезли в минское СИЗО и она проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, возбужденному 20 августа. Она стала первой из белорусских оппозиционеров, оказавшихся в этом статусе.

Максим Знак

Утром 9 сентября Следственный комитет Беларуси сообщил, что юриста Максима Знака также арестовали по подозрению в попытке захвата власти. Адвокат Дмитрий Лаевский рассказал, что его задержали утром того же дня. По данным блогера Антона Мотолько, примерно в это же время в квартире Колесниковой проходил обыск.

Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский

24 августа доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского задержали по обвинению в попытке организовать на заводе несогласованный митинг. Их арестовали на 10 суток, позже — еще на 15.

5 сентября Ковалькова сообщила, что уехала в Польшу. По ее словам, когда она находилась в изоляторе на улице Окрестина в Минске, к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то «надолго останется» в заключении.

«Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли», — сказала Ковалькова.

Сергей Дылевский до сих пор отбывает административный арест.

Лилия Власова

31 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси задержали юристку Лилию Власову, когда она пришла к нотариусу по семейным делам. В тот же день в ее квартире прошел обыск.

В постановлении на обыск было сказано, что следственные действия проходят в рамках расследования налоговых нарушений фирмами «Мерлинтур» и «ПолетКонсалт», одним из основных учредителей которых является старший сын Власовой Борис Власов. Силовики также задержали генерального директора «Мерлинтура» Светлану Нагорную.

Сейчас Власова арестована как подозреваемая по этому делу.

Павел Латушко

25 августа бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко допросили в Следственном комитете по делу о призывах к захвату власти.

2 сентября он сообщил, что уехал в Польшу. Поначалу он говорил, что отправился на экономический форум, после которого намерен вернуться в Минск. Однако через несколько дней он заявил, что власти Беларуси поставили ему ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности.

8 сентября ему пришла повестка из Центрального РУВД Минска, в которой говорилось, что в отношении него завели административное дело за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Светлана Алексиевич

Светлана Алексиевич — единственный член президиума Координационного совета, находящийся на свободе и не покинувший страну.

Утром 9 сентября «Еврорадио» сообщило, что к квартире Алексиевич пришли неизвестные люди, также ей звонили с неизвестных номеров. Писательница просила журналистов приехать к ее дому.

В результате к ней приехали представители внешнеполитических ведомств Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии в Беларуси.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6