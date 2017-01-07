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Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

Новости
09:59, 7 января
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Президент России Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — сказал Путин.

По словам президента, «уникальную роль в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей» играет Русская православная церковь и другие христианские конфессии. Их «большая, созидательная работа заслуживает глубокой признательности и уважения», говорится в поздравлении.

Путин пожелал отмечающим Рождество россиянам «здоровья, успехов, благополучия».

Сам президент встретил Рождество в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде. Во время поездки он встретился с рыбаками, с которыми познакомился во время прогулки по озеру Ильмень в 2016 году.

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