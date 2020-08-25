Двух членов Координационного совета оппозиции Беларуси арестовали на 10 суток

Лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) и члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Сергея Дылевского арестовали на десять суток. Об этом Дождю сообщила пресс-служба совета.

Обновлено. Позднее в пресс-службе Координационного совета сообщили Дождю, что член Совета Ольга Ковалькова также арестована на 10 суток.

Его признали виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП) из-за организации митинга на заводе.

Милиция задержала его вместе с доверенным лицом Светланы Тихановской Ольгой Ковальковой 24 августа на проходной МТЗ.

В отношении нее возбуждено аналогичное административное дело, оно также будет рассмотрено сегодня.

После проведения президентских выборов 9 августа рабочие ряда государственных предприятий объявили забастовку. Сотрудники Минского тракторного завода создали стачечный комитет. Они, в частности, требуют признать результаты выборов недействительными и освободить политзаключенных.