Члена Координационного совета Беларуси Максима Знака арестовали по делу о попытке захвата власти

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Максим Знак находится под арестом по подозрению в попытке захвата власти. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Беларуси.

Ранее адвокат Знака Дмитрий Лаевский сообщил изданию «БелаПАН», что его подзащитный находится в статусе подозреваемого.

Вместе со Знаком подозреваемым по уголовному делу проходит член президиума Совета и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Ее арестовали и отправили в минское СИЗО.

Максима Знака задержали утром 9 сентября. Примерно в это же время в квартире Колесниковой провели обыск, сообщал телеграм-канал «#МотолькоПомоги этому городишко от 3% избавиться».

Всего в президиум Совета оппозиции входят семь человек. Все из них, за исключением лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич, находятся под арестом или за пределами Беларуси.

В середине августа альтернативный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета. Своей целью Совет назвал обеспечение трансфера власти в Беларуси. Из-за создания Координационного совета Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти.

Фото на превью: Наталия Федосенко / ТАСС