«Чисто западный бренд». МИД России заявил, что «Новичок» есть у Запада в 140 вариантах

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» есть у 20 западных стран в 140 вариантах, говорится в сообщении министерства иностранных дел России. Ведомство назвало его «чисто западным брендом». Какие-то конкретно страны МИД не назвал, кроме США.

Так ведомство ответило на заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. 7 октября он на выступлении перед немецким парламентом вновь поднял вопросы о возможной причастности России к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

В Германии не ослабевает «пропагандистская атака против России», считает МИД. «Нас весьма интересует, кто стоит за этой срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией», — говорится в сообщении. МИД подчеркнул, что в России нет химического оружия.

Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, после чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Политика госпитализировали и ввели в искусственную кому. Немецкие власти заявили, что Навального отравили «Новичком» и неоднократно призывали Россию дать объяснения. Российские власти отрицали какую-либо причастность. Навальный сейчас проходит реабилитацию в Германии.