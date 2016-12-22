Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 63 человек

Число жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске выросло до 63, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря областного Минздрава Татьяную Шкурскую.

«Всего от отравления пострадали 109 человек, из них к настоящему времени скончались 63. Новый погибший зафиксирован в медучреждении», — сказала она.

В больницах находятся 37 человек. Пятеро были выписаны, а еще четверо покинули медицинские учреждения самостоятельно.

Ранее сообщалось о 62 погибших.

Массовое отравление произошло в Иркутске 17 декабря. Все пострадавшие употребляли средство для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта находился смертоносный метиловый. При этом на этикетке «Боярышника» был указан именно этиловый спирт.

Возбуждено уголовное дело, задержаны 11 человек, а в области введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Владимир Путин, комментируя произошедшее, призвал ужесточить контроль за продажей спиртосодержащей продукциии и повысить алкогольные акцизы.