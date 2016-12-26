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Число жертв «Боярышника» в Иркутске выросло до 76 человек

Новости
05:12, 26 декабря
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76 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря областного Минздрава Татьяну Лебедеву.

«К настоящему времени скончались 76 человек. За выходные дни в больницы было доставлено два новых пациента с признаками отравления метанолом, один из них умер. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства», — рассказала она.

В больницах находятся 18 человек. 20 человек выписаны, девять от лечения отказались, отметила Лебедева.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

Пострадавшие начали поступать в больницы Иркутска с 17 декабря. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник». Позднее выяснилось, что в жидкости вместо этилового спирта находился смертоносный метиловый.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Задержаны 19 человек. Еще одно уголовное дело — по статье о халатности — было возбуждено против замглавы иркутского Роспотребнадзора. Следственный комитет также сообщал, что в одном из районов Иркутска обнаружили склад метилового спирта, «использовавшегося при изготовлении отравленной продукции».

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