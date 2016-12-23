Число жертв «Боярышника» в Иркутске увеличилось до 74

Еще два человека погибли от отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря областного Минздрава Татьяну Шкурскую.

Общее число погибших на данный момент составляет 74 человека, всего пострадали 122 человека.

«В медучреждениях погиб 43, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства», — рассказала Шкурская.

В больницах находится 31 человек, девять человек выписаны, а еще восемь покинули больницу, отметилаона. По ее словам, один человек с подозрением на метаноловое отравление госпитализирован в городе Братск на севере Иркутской области.

Ранее в мэрии Иркутска заявили, что помогут семьям погибших от отравления — им выделят по 15 тысяч 717 рублей на похороны родных.

Отравившиеся концентратом «Боярышник» люди начали поступать в больницы Иркутска на прошлых выходных. Было заведено уголовное дело. Выяснилось, что вместо этилового спирта в продукте содержался смертоносный метиловый. Были задержаны 13 человек, которых заподозрили в распространении суррогатного алкоголя.

Президент Путин, комментируя трагедию, призвал ужесточить контроль за оборотом спиртосодержащей продукции и повысить акцизы на алкоголь. В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации и запрещена продажа любых спиртосодержащих непищевых продуктов.